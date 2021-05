Verkehrsverbund Rhein-Ruhr : Neues Ticket-Angebot für Mitarbeiter im Home Office

Hilden/Haan Das sogenannte FlexTicket-Modell sieht vor, dass ein monatlicher Grund­betrag von 20 Euro vom Arbeitnehmer oder auch gegebenenfalls steuerfrei vom Arbeit­geber gezahlt wird. Im Gegenzug kann der Inhaber des Tickets dann inner­halb von 30 Tagen zwölf vergünstigte 24-Stunden-Tickets kaufen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bietet ein neues Ticket für Mitarbeiter im Home Office an. „Trotz Home Office pendeln viele Arbeitnehmer weiterhin an zwei bis drei Tagen zur Arbeit. Das wird den Nah­verkehr nachhaltig verändern. Die Entwicklung zu mehr Videokonferenzen und Home Office wird sich nach der Corona-Pandemie nicht ins Gegenteil verkehren. Das Angebot ist ein Teil der Kunden­rückgewinnung im Nahverkehr“, erläutert Alexandra Gräber, die den Kreis Mettmann in den Gremien des VRR vertritt. Eine vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr beauftragte Umfrage lasse das Ausmaß erkennen. Laut im März veröffentlichtem Befragungsergebnis sei der Anteil der Nie-Nutzer von einem Viertel auf jetzt 55 Prozent gestiegen. In den Gremien des VRR sei daher jetzt ein flexibles Ticket beraten worden, das gerade auf Kunden im Home Office ausgerichtet sei. Das sogenannte FlexTicket-Modell sieht vor, dass ein monatlicher Grund­betrag von 20 Euro vom Arbeitnehmer oder auch gegebenenfalls steuerfrei vom Arbeit­geber gezahlt wird. Im Gegenzug kann der Inhaber des Tickets dann inner­halb von 30 Tagen zwölf vergünstigte 24-Stunden-Tickets kaufen. Das Abo-Modell FlexTicket soll zunächst mit der Düsseldorfer Rheinbahn und Großkunden starten. Die Erprobung soll über zwei Jahre erfolgen. Bei einem Grundbetrag von 20 Euro plus dem Zugriff auf zwölf stark rabattierte 24- StundenTickets bezahlen Mitarbeitende der beteiligten Unternehmen im FlexTicket-Modell für die Preisstufe B zukünftig 72,80 Euro auf Grundlage dieser Kalkulation: 20 Euro plus (12 x 4,40 Euro).