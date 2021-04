Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach : Mutmaßlicher Brandstifter vor Gericht

Viersen/Mönchengladbach Patrick H. aus Viersen wird versuchter Mord in Tateinheit mit mehreren anderen Vergehen vorgeworfen. Er selbst streitet die Tat ab. Jetzt begann für den 33-Jährigen der Prozess am Landgericht Mönchengladbach.

Der Tathergang soll sich laut Staatsanwaltschaft dabei so ereignet haben: Zur Mittagszeit habe Patrick H. in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Viersen an seinem Küchenradio Papierstücke angebracht, die er angezündet haben soll. Im Anschluss soll er die Wohnung verlassen haben. Neben dem Radio soll er zuvor noch eine Kartusche mit Feuerzeugflüssiggas platziert haben, diese soll durch das entstandene Feuer am Radio explodiert sein. Drei Personen hätten sich in den angrenzenden Wohnungen neben und unter der Wohnung von Patrick H. befunden. Eine davon habe die Detonation des Flüssiggases gehört und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand löschen, bevor er wesentliche Teile der Wohnung erfassen konnte.