Leerstehendes Gebäude : Rund 150.000 Euro Schaden bei Brand in Ratingen

Ratingen In Ratingen kam es am Montagabend zu einem Feuer mit erheblichem Sachschaden. Es gab keine Verletzte. Die Brandursache ist noch unklar.

Bei einem Brand in Ratingen ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden. Der Anbau eines leerstehenden Gebäudes war am Montagabend in Vollbrand geraten, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Hauses konnte verhindert werden. Der Anbau brannte jedoch völlig aus. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.