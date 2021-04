Feuerwehreinsatz in Moers : Garage geriet in Brand

Moers Wegen eines Brandes auf dem Gelände einer Gärtnerei auf der Rheinberger Straße musste die Straße für mehrer Stunden gesperrt werden.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagnachmittag (24. April) eine freistehende Garage einer Gärtnerei auf der Rheinberger Straße in Moers in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindern. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Rheinberger Straße in der Zeit von 17.40 bis 19.23 Uhr zwischen Oderstraße und Eicker Grund von der Polizei gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.