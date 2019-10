Hilden : Politik unterstützt Freiwillige Feuerwehr

Beim Waldbrand an Ostern waren in Hilden auch viele Freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz. Ihnen dankt die Politik mit dem Konzept. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Stadtrat hat das neue Förderkonzept verabschiedet. Diese und weitere Entscheidungen erklären wir in unserem Ticker.

So will Stadt die Freiwillige Wehr fördern

Im Streit um die Erhebung von Straßenbaubeiträgen hatte sich die Hildener Politik Ende Juni auf Oktober vertagt. Ein Anwohner der Baustraße bittet die Stadt, auf die Vollstreckung der Beitragsbescheide zu verzichten, bis der Landtag über die mögliche Abschaffung oder Änderung des Beitragsrechts entschieden hat: „Damit soll der Stadt und betroffenen Anliegern ein für beide Seiten mit viel Aufwand und Bürokratie verbundener Rechtsstreit erspart werden.“ Jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor: Das Land wird die Bürger bei den Straßenbaubeiträgen um etwa die Hälfte der Kosten entlasten und richtet hierfür einen Förderfonds ein. Im Grundsatz wird NRW die Gebühren, mit denen Anlieger an der Sanierung oder dem Umbau „ihrer“ Straße beteiligt werden, aber nicht abschaffen. Formal wird der Entwurf danach noch einmal in den Ausschüssen beraten und wohl erst im November verabschiedet. Aber es bestehen kaum noch Zweifel daran, dass die Pläne Anfang 2020 gültiges Recht werden.

Da der Entschluss, die Baustraße zu erneuern, bereits 2013 erfolgte, rechnet die Verwaltung jedoch „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich“ damit, dass dieses Projekt nicht durch die neuen Fonds gefördert wird. „Der Gesetzentwurf enthält demnach keine Regelungen, die im Fall der Baustraße zu einer Neubewertung der bisherigen Betrachtungsweise der Verwaltung sowohl zur grundsätzlichen Beitragserhebungspflicht, als auch zum Anteilsumfang der Beitragspflichtigen führen“, hieß es weiter. Die Verwaltung hatte geraten, das Beitragsverfahren noch in diesem Jahr zu starten – eine Stundung oder Ratenzahlung sei in diesem Fall per Gesetz allerdings ausgeschlossen. Die Politik hat sich auf die Ratssitzung am 25. März 2020 vertagt, wenn das neue Gesetz voraussichtlich inkraft ist.