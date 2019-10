Hilden : Awo-Bezirk nimmt seine „Fabrik“ offiziell in Betrieb

Bereits Anfang des Jahres nahm die Arbeit in der Awo- Fabrik in Hilden den Betrieb auf. Jetzt wurde offiziell Eröffnung gefeiert.

Das Angebot für Menschen mit psychischer Erkrankung in der ehemaligen Walzengravieranstalt von Waldeck & Nacke wurde in den zurückliegenden Monaten nach und nach ergänzt und hält nun für Menschen mit psychischer Erkrankung Wohnungen ebenso vor wie eine Ergotherapie und Tagesstruktur als auch Arbeits- und Beschäftigungsplätze. Neben dem Fritz-von-Gehlen-Haus an der Zelterstraße, einer seit nahezu 30 Jahren etablierten Wohneinrichtung, hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) somit erfolgreich den Verbund für Menschen mit psychischer Erkrankung in Hilden erweitert. „Uns war wichtig, dass erst die Praxistauglichkeit unter Beweis gestellt wird und die von uns betreuten Menschen in der Fabrik ankommen und Fuß fassen, bevor wir uns der Öffentlichkeit präsentieren“, betonte Einrichtungsleiter Werner Eike bei der Eröffnungsfeier des AWO Inklusionsprojektes.