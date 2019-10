Amnesty International : Amnesty-Gruppe möchte wachsen

Die Amnesty-International-Ortsgruppe stellt kommenden Dienstag ihre Arbeit vor.

Geißler Wir stehen regelmäßig mit Infoständen in Benrath, Hilden und in allen anderen Städten und Stadtteilen aus unserem Zuständigkeitsbereich. Wir beteiligen uns an den Aktionen von Amnesty International wie beispielsweise dem Briefmarathon. 2018 haben Menschen weltweit 5,9 Millionen Briefe geschrieben, 400.000 davon kamen aus Deutschland. Die Briefe waren an Regierungen adressiert, um Unrecht zu beenden, und an bedrohte Menschen, um ihnen Solidarität zu zeigen. Wir möchten in Zukunft auch Schulen besuchen und Klassen dazu bewegen, beim Briefmarathon mitzumachen. Wir gestalten aber auch Gottesdienste mit. Erst am Sonntag haben wir in der Hildener Friedenskirche den Fall von Desmond Nunugwo thematisiert. Er war 2016 in Nigeria verhaftet worden und starb nach fünf Stunden unter ungeklärten Umständen. Wir versuchen seitdem, Licht ins Dunkel zu bringen. Am Sonntag habe ich den Fall im Gottesdienst vorgestellt. Wir hatten dazu Desmond Nunugwos Schwester eingeladen, die nach dem Gottesdienst mit den Besuchern ins Gespräch kam und Fragen beantworten konnte.