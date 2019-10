Familie und Freizeit : Dieses Wochenende wird lang und gruselig

Je verkleideter, desto besser: Wie diese drei, so feiern etliche Leute gerne Halloween. Zum Beispiel im Monheimer Sojus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Dank des Feiertags Allerheiligen haben die meisten von uns extra viel Zeit für Unternehmungen. Los geht es mit Halloween, aber es gibt noch reichlich mehr zu erleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

HEILIGENHAUS Sie sind ziemlich klein, blau, mit weißer phrygischer Mütze, weißer Hose und einem Stummelschwanz. Alle sind gleich, bis auf einen, der hat eine rote Mütze und Hose und einen weißen Bart. Millionen Menschen weltweit kennen und lieben sie, die Schlümpfe. Einer der größten Schlumpfsammler Deutschlands ist Andreas Scharf, der seit über 45 Jahren den kleinen Freunden Tür und Tor geöffnet hat. Begonnen hat er mit fünf Jahren, und mittlerweile wohnen in seinem „Schlumpfzimmer“ weit über 8000 von ihnen.

Nun steht den kleinen Wichteln ein Umzug bevor, denn ab dem Sonntag, 3. November, wird Andreas Scharf seine Sammlung einem großen Publikum präsentieren. Im Museum Abtsküche (Abtskücher Straße 37) werden sich die Schlümpfe in den Vitrinen nach Herzenslust austoben und aus dem Museum ein neues Schlumpfhausen machen. Nach der Eröffnung am Sonntag um 11 Uhr kann man diese facettenreiche Schlumpfsammlung bis zum 30. März 2020 anschauen. Bei freiem Eintritt immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr kann man in die Welt der Schlümpfe eintauchen.

ERKRATH Bei den jährlichen Modelltagen im historischen Hochdahler Lokschuppen werden jetzt wieder Eisenbahnanlagen von Modellbahnclubs und -freunden aus Erkrath, Mettmann, Hochdahl und Wuppertal vorgestellt. Es handelt sich um mehrere Anlagen im Maßstab 1:87 (HO) sowie eine Spur-I-Anlage. Das Spielwarengeschäft „Spiel + Bahn“ wird ebenfalls im Lokschuppen vertreten sein und mit Kindern und Erwachsenen Häuser und Autos basteln. Kartonmodellbauer und solche, die es werden wollen, kommen nicht zu kurz, verspricht Ralf Fellenberg, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl: Es werde gezeigt, wie man Modelle von Gebäuden oder Lokomotiven aus Karton fertigt und „Eisenbahnartikel aller Art bietet unser Flohmarkt im Bahnladen an“. Die Schuppentore am Ziegeleiwg 1-3 in Erkrath öffnen sich am Donnerstag, 31. Oktober, von 15 bis 19 Uhr, am 1. November, von 11 bis 18 Uhr, am 2. November, von 12 bis 19 Uhr und am 3. November von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro, für Jugendliche ab 14 Jahre einen Euro.

Die Schlümpfe kommen nach Heiligenhaus. Foto: ap

MONHEIM Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der/die Schaurigste im ganzen Land? Die Antwort gibt es vielleicht am Donnerstag im Monheimer Sojus 7, Kapellenstraße 38: Irre Clowns, gefährliche Tiere und ein unberechenbarer Dompteur locken in eine Manege des Wahnsinns. Ab 20 Uhr steigt eine Halloween-Party, organisiert vom Sojus und dem Verein Rhein-Rock. Zu passender Musik gibt es an der Theke Fassbier, Bloody Marys und Blutorangen-Wodka, aber auch Alkoholfreies. Besucher müssen mindestens 16 sein. Der Eintritt kostet 5 Euro. Wer verkleidet kommt, zahlt nur 3 Euro.

Sammler wie Jürgen Mehnert stellen wieder ihre Schätze im Erkrather Lokschuppen vor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Am Sonntag führt „AuenerlebnisBegleiter“ Horst Josten durch die Urdenbacher Kämpe. Bei dem Rundweg vom Altrhein über die Kopfweiden- und Streuobstwiesen und entlang des Rheinufers entdecken die Besucher die vielfältigen Gesichter dieses Gebietes. Dabei erfahren sie Interessantes und Wissenswertes über die verschiedenen Landschaftsformen und deren Bedeutung als Lebensraum für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Führung beginnt um 11 Uhr am Wanderparkplatz Baumberger Weg (Piels Loch) am Ortsausgang von Urdenbach. Die Exkursion dauert etwa drei Stunden und kostet 5 Euro pro Person. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind erforderlich. Anmeldung unter h.josten@auenerlebnisbegleiter.de.

Im Monheimer „Pfannenhof“, Turmstraße 2-6, gibt es am Sonntag ab 17.30 Uhr ein Musical-Dinner. Gäste können dem Phantom der Oper nicht nur direkt ins Gesicht blicken, sondern auch die Träne im Auge von Elisabeth glitzern sehen und den kalten Atem des „Vampirs“ im Nacken spüren. Die Zuschauer befinden sich mitten im Geschehen. Das Team präsentiert Ohrwürmer unter anderem aus „König der Löwen“, „Phantom der Oper“, „Elisabeth“, „Cats“, „Starlight Express“, „My fair Lady“ und „Westside Story“ bis zu „Abba“, „Amadeus“ und „Wikked“. Dazu wird ein Vier-Gänge-Menü serviert. Tickets kosten 74 Euro.

LANGENFELD Zum Einstieg ins Wochenende in Langenfeld haben die Besucher der Stadtgalerie (Galerieplatz) Gelegenheit, Howard Carpendale zu erleben. Die Schlagerlegende präsentiert am Donnerstag ab 18 Uhr unter der Hauptkuppel der Shoppingmall seine neue CD und gibt Autogramme. Singen allerdings wird er nicht.

„Comedy. Musik. Liebe“ heißt es bei Sven Bensmann am Samstag, 20 Uhr, im Langenfelder Schaustall, Winkelsweg 38. Der Mann hat eine Brille, einen gut ausgeprägten Bartwuchs und ist Mitte 20. Andere Männer in seinem Alter beenden gerade ihr BWL-Studium oder planen ihren beruflichen Aufstieg. Sven tut das nicht, sondern greift zur Gitarre und trägt lustige Alltagbeobachtungdslieder vor wie „Die Nerdhyme“ oder „BWL – das Musical“. Bensmann hat die Statur eines Bären, eine Stimme zwischen Joe Cocker und Bruce Springsteen und einen eigenen Humor. Eintritt:16 und 18 Euro (VVK/AK). Vorverkauf unter schauplatz.de.

Das Stadtmuseum Langenfeld eröffnet am 3. November um 11 Uhr die neue Sonderausstellung. Der Olymp – sex and crime im Götterhimmel zeigt Kunstwerke zur griechischen Antike aus rund zweieinhalb Jahrtausenden. „Die Schau geht ebenso unterhaltsam wie wissenschaftlich fundiert der klassischen griechischen Mythologie auf den Grund“, kündigt das Museum an. Figuren und Sagen aus dem Altertum werden dem Betrachter anhand von Großplastiken, Keramiken und Ölgemälden nahe gebracht. Im Mittelpunkt stehen dabei die olympischen Götter und ihre Abenteuer.

Ausgehend vom Göttervater Zeus spinnen antike Sagen ein wirres Netz aus Intrigen, Verrat und Emotionen. Die eindrücklichen Geschichten lieferten gleichzeitig Erklärungen für die Entstehung der Welt und die Position des Menschen im universellen Gefüge.

Geöffnet bis zum 16. Februar täglich außer montags, 10 bis 17 Uhr (feiertags zum Teil abweichend). Der Eintritt ist frei.

HILDEN Nicht nur der 41. Büchermarkt erstreckt sich Samstag und Sonntag über die Mittelstraße, gleichzeitig findet am 3. November auch der Fabry-Antik- und Trödelmarkt statt – wegen des Büchermarktes aber nur auf dem Abschnitt zwischen Bismarckstraße und dem Alten Markt, und es ist Verkaufsoffener Sonntag (13 bis 18 Uhr). Wie gewohnt bieten beim Antik- und Trödelmarkt zahlreiche Händler, Trödler und Privatpersonen von 11 bis 18 Uhr ihre Waren an. Es gibt es allerhand an Kunst und Krempel, Altes wie Modernes, Schönes wie Kurioses.