Polizei : Täter geben sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Die Polizei sucht zwei Männer, die einer 84 Jahre alte Hildenerin kostbaren Schmuck, eine Münzsammlung und ihr Portemonnaie gestohlen haben. Sie hatten sich zuvor als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben.

(tobi) Mehrere Tausend Euro Beute haben am Dienstagmittag zwei Männer in der Wohnung einer 84 Jahre alten Hildenerin gemacht. Die Täter hatten sich zuvor als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben und wurden deshalb reingelassen. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Wer Angaben zu diesen beiden Männern machen kann oder sie sogar um die Mittagszeit in Hilden gesehen hat, kann sich an die Polizei unter Telefon 02103 898-6410 wenden.

Die Stadtwerke Hilden raten, im Zweifel bei ihnen in der Zentrale anzurufen. „Alle unsere Mitarbeiter tragen die typischen Stadtwerke-Uniformen und einen Ausweis mit Lichtbild“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Diesen Ausweis könne man sich aushändigen lassen, die Türe wieder schließen und dann unter Telefon 02103 795-0 oder 02103 795-555 bei den Stadtwerken anrufen und sich bestätigen lassen, dass der Mitarbeiter auch wirklich dort arbeite, so Müller weiter.

Das rät auch die Polizei, die vor dem Hintergrund des aktuellen Betrugsfalles noch einmal eindringlich vor den verschiedenen Maschen von Trickbetrügern warnt, welche sich gezielt ältere Menschen als Opfer aussuchen. Die Botschaft der Beamten lautet: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Wohnungstür, wer zu Ihnen will: Schauen Sie durch den Türspion oder durch ein Fenster oder benutzen Sie die Türsprechanlage. Falls sich jemand mit einem vermeintlich echten amtlichen Dokument ausweist, rufen Sie erst unter einer Ihnen persönlich bekannten Nummer bei dem vermeintlichen Auftraggeber an, und lassen Sie sich die Richtigkeit des Besuches bestätigen. Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort an die Polizei auch unter der Notrufnummer 110.“