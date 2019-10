Hilden : Neue Spielplätze: Sicherheit geht vor

Hilden Der Waldspielplatz im Stadtpark steht vor der Eröffnung. Am Warrington-Platz wird nachgebessert.

Wind und Wetter halten Kinder nicht davon ab, auf den Spielplatz zu gehen und ausgelassen zu toben. Was sie allerdings abhält, sind Bauzäune wie am Waldspielplatz im Stadtpark. Doch die sollen bald verschwinden, wie Achim Hendrichs, Sachgebietsleiter Grünflächen/Forst, erklärt.

Hat diese Abnahme erfolgreich stattgefunden wird der Fallschutz (Holzhäcksel) in das Spielplatzbecken eingefüllt und das Spielgerät zur Benutzung freigegeben. „Dies wird voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte der Fall sein“, erklärt Sachgebietsleiter Achim Hendrichs weiter. Also nur noch wenige Tage. Kein Autoverkehr weit und breit, die ideale Lage im Stadtpark unter schattenspendenden Bäumen und die tollen Klettermöglichkeiten dürften der Waldspielplatz ganz schnell in der Gunst der Kinder und der Eltern stehen.