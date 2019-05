Hilden : Schüler finden Hilfe bei Berufswahl

Hilden Zum achten Mal hat die Hildener Ausbildungs- und Studienbörse mehr als 1000 Schüler und ihre Eltern aus der Region ins Schulzentrum an der Gerresheimer Straße gelockt. Besucher- und Ausstellerzahlen nehmen von Jahr zu Jahr zu.

„Bei der Veranstaltung geht es darum, dass Schüler und Firmen gegenseitig ein Bild voneinander machen und sich sozusagen beschnuppern. Dass die Unternehmen aus der Region kommen ist nicht nur für die Bewerber interessant, sondern auch für die Städte, da Unternehmen in der Gegend auch Steuern zahlen“, erklärt Tanja de Vries von der Wirtschaftsförderung Stadt Hilden. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist die Ausbildungsbörse gewachsen: „Wir haben sowohl mehr Aussteller, als auch Besucher. Zu Beginn der Ausbildungsbörse war die Turnhalle zu einem Drittel mit Unternehmen gefüllt, jetzt ist sie voll und der Großteil der Unternehmen kommt auch erfahrungsgemäß wieder“, so Anton Sawadski vom Stadtmarketing Hilden.

Jana Gruner ist Ausbildungsbeauftragte der Bäckerei Terbuyken aus Erkrath: „Wir haben Filialen in Düsseldorf und Erkrath und suchen deshalb auch Auszubildende aus der Region, da beispielsweise Bäckerauszubildende um 3 bis 4 Uhr morgens mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Neuss schlecht zur Arbeit kommen würden“, sagt Gruner. Neben der klassischen Ausbildung zum Bäcker bietet Terbuyken auch eine Ausbildung zum Bäckerei-Fachverkäufer an: „Wir wollen uns gezielt an die Interessenten richten, die vielleicht noch nicht genau wissen, was sie machen möchten. Deshalb funktioniert der übliche Einstieg bei uns über ein Praktikum“, erzählt Gruner.