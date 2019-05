Freizeit : Wanderwoche startet regenfrei

Hilden/Langenfeld Bis Sonntag bietet der Kreis viele Touren an. Auftakt führt durch Hilden, Garath und Langenfeld.

Hilden, Langenfeld, Garath – die Wetterprognose war alles andere als rosig, und doch haben sich trotz erwarteter hundertprozentiger Regenwahrscheinlichkeit am Samstagvormittag rund 70 unerschrockene Wanderer zur Auftakt-Tour der Neanderland-Wanderwoche am Schloss Garath in Düsseldorf eingefunden. Und sie sollten belohnt werden: Ohne einen Tropfen Regen ging es geführt von Landrat Thomas Hendele vom Schloss aus auf den 8,5 Kilometer langen Rundweg auf dem Neanderland-Steig über Langenfeld und Hilden zurück zum Ausgangspunkt. Bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und kühlen Getränken konnten die Wanderer am Ende im Hof der Garather Forstverwaltung sogar ein paar Sonnenstrahlen genießen.