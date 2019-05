Hilden : Wasserrohrbruch: Feuerwehr Hilden trocknet Wohnung von alter Dame

Hilden Die Bewohnerin war nicht zu Hause, als ein Rohrbruch ihre Wohnung unter Wasser setzte.

Als das Wasser unter der Tür durch ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Kilvertzheide lief, riefen Nachbarn am Freitag (10. Mai) gegen 13.45 Uhr die Feuerwehr. Die Retter mussten die Wohnungstür aufbrechen, weil die alte Dame nicht daheim war. Sie stellen das Wasser ab und trockneten die Wohnung so gut es ging. Über eine Angehörige konnte die Bewohnerin schließlich verständigt werden. Gegen 15.30 Uhr rückte die Wehr wieder ab. „Der Fußboden muss auf jeden Fall neu gemacht werden“, sagte ein Feuerwehrsprecher.