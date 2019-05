Tier der Woche : Filou, der Zärtliche

Hilden Filou liebt Menschen. Im Schmusen ist er Weltmeister.

Katzen sind schon etwas Besonderes, jede für sich ein Unikat. Sie können wild fauchende Tiger und unnahbare Wesen sein oder auch Samtpfötchen, die uns zärtlich umgarnen. Zu letzteren gehört Filou. Ein putzmunteres Kerlchen mit herzgewinnendem Charme. Einer, der auf die Menschen zugeht, ideal für Einsame, für jene, die es lieben, mit ihrem Haustier zu schmusen. Und im Schmusen ist Filou ein Weltmeister. Das siebenjährige Katerchen wurde im Hildener Tierheim abgegeben, weil sein Besitzer aus beruflichen Gründen nicht mehr genug Zeit für ihn hatte. Da Filou alle Menschen toll findet, kam er sofort in der fremden Umgebung gut zurecht. Hauptsache, ein Zweibeiner ist in der Nähe. Sein größtes Katzenglück ist es, einen Menschen zu liebkosen. Das auf eine ganz eigene Weise: Er haut seinen Kopf an den des Auserwählten, beißt ihn zart in die Nasenspitze. Zumindest zart am Anfang. Seine Liebesbezeugungen können auch heftiger ausfallen. Menschen sind halt das Größte für Filou. Kein Wunder, dass seine Artgenossen ihn nicht so wirklich akzeptieren. Mit Wohnungshaltung ist Filou zufrieden, aber nicht mit Alleinsein. Sein Mensch müsste ihm schon viel Zeit schenken. Was sich Filou noch wünscht? Einen gesicherten Balkon, um Sonne und Wind zu genießen. nea