Haan : Stadtwerke heben Abkochgebot auf

Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Chemelli gibt Entwarnung bei der festgestellten Trinkwasserbelastung im Bereich Kriekhausen/Niederbergische Allee. Foto: dpa/Lukas Schulze

Haan Das Trinkwasser im Bereich Niederbergische Allee und Kriekhausen in Haan ist wieder unbedenklich genießbar. Die Stadtwerke Haan haben das am Dienstag verhängte Abkochgebot in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wieder aufheben können.

