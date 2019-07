Haan : „Hauptschul-Ende ist Verbrechen an Kindern“

Sein Leben lang setzte sich Rolf Schlierkamp für die Förderung benachteiligter Kinder ein – zuletzt als Rektor in Haan. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Großes Aufheben möchte der 64-jährige Pädagoge auch gar nicht: „Ich war letzten Endes ja nur zwei Jahre an dieser Schule“, sagt Schlierkamp. An der längsten Station seines Berufslebens – der katholischen Felix-Metzmacher-Hauptschule in Langenfeld, ist er bereits 2018 mit einem großen Festakt verabschiedet worden. Neben Haan trug der in Ratingen wohnende Pädagoge zeitweilig für mehrere Schulen parallel Verantwortung – etwa die Anton-Schwarz-Hauptschule in Monheim oder die Käthe-Kollwitz-Schule in Langenfeld. Beide sind bereits geschlossen. Haan folgt in zwei Jahren.