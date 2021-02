Haan : GAL will Investition in Klimaschutz

GAL will Investition in Klimaschutz

Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Chemelli freut sich über die neuen E-Ladesäulen in der Tiefgarage Dieker Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Grün-Alternative Liste will den Klimaschutz in Haan voranbringen. Sie schlägt vor: Die Stadtwerke sollen aktiv werden, die Stadt verzichtet für Jahre auf Gewinnausschüttung.

Für die Haushaltsplan-Beratungen legt die Fraktion einen Antrag vor, wonach die Stadt mit den Stadtwerken eine Vereinbarung treffen soll, dass nachhaltige Investitionen zum Klimaschutz durch die Stadtwerke umgesetzt werden. Die Stadtwerke Haan sollten einen Investitionsplan ausarbeiten und im Umwelt- und Mobilitätsausschuss vorstellen. Für die Investitionen verzichtet die Stadt Haan auf die Gewinnausschüttung in voller Höhe, die zu 100 Prozent in nachhaltige Investitionen zum Klimaschutz einfließen. Der Verzicht soll für fünf Jahre gelten und hinsichtlich einer möglichen Verlängerung zum Haushalt 2027 neu beraten werden.

Um die Klimaziele zu erreichen, sind Investitionen in die Zukunft erforderlich. Dies können Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonne, moderne Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (BHKW) für neue Wohnquartiere oder Gewerbebetriebe, Biogasanlagen und Ladesäulen für die E-Mobilität sein. „Die aktuelle Diskussion im Rat und in den Ausschüssen zeigt oft, dass viele Aufgaben bei den Stadtwerken besser angesiedelt sind als bei der Stadtverwaltung“, begründet GAL-Fraktionschef Andreas Rehm den Vorstoß. Der Verzicht auf die Gewinnausschüttung und die unmittelbare Investition in Vorhaben zum Klimaschutz sei nachhaltig und stärke die Stadtwerke.