Haan : 50 Jahre Kulturereignisse vom Feinsten

Der 50. Geburtstag eines Vereins ist etwas ganz Besonderes, denn das Jubiläum bescheinigt verlässliche Beständigkeit und im vorliegenden Idealfall jugendliche Dynamik zugleich. Seit einem halben Jahrhundert bietet der Verein seinen Mitgliedern Kulturereignisse vom Feinsten.

Die Mitglieder reisen von Haan aus im Bus zum Event. Also lud der Kulturring Haan jetzt seine Mitglieder ein, diesen runden Geburtstag mit einem festlichen Abendessen zu feiern. Eingeladen wurde in die historische Brügger Mühle zwischen Erkrath und dem Neandertal. Manch ein Besucher musste sein Navi einstellen, um den idyllischen Ort zu finden.

Der ehemalige Lehrer des Haaner Gymnasiums war einer der Kulturring-Mitbegründer im Jahr 1969. Und bis zu seinem Tod im Jahr 2014 prägte er den Verein wie vor ihm kein Zweiter, sagte Achim London in seiner Rede. Darüber hinaus habe Theusen jahrzehntelang des Haaner Musikleben mitgestaltet – als Dirigent und Leiter der CC All Stars Bigband und als Orgelspieler und als Mitgründer des Vereins Orgelmusik in Haan. Manche seiner Anregungen zum Erhalt historischer Gebäude fanden im Rat der Stadt offene Ohren. Elke Groß, die seit vielen Jahren den Kulturring als Vorstandsmitglied unterstützt, wusste nette Anekdoten über das Leben von Bernhard Theusen in seinen letzten Lebensjahren im Haus am Park beizusteuern. Und auch die ehemalige Ratsfrau und stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Obermann war viele Jahre befreundet mit dem Kulturring-Vorsitzenden. Ihre liebevollen Erinnerungsbeiträge berührten die zuhörenden Mitglieder.