Haan : Neue Container für den Offenen Ganztag in Gruiten

Gruiten (-dts) Auf dem Gelände der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Gruiten wird aufgrund des großen Bedarfs in der Ganztagsbetreuung bereits vor Fertigstellung des Neubaus der Grundschule mehr Fläche zur Verfügung gestellt.

Das Gebäudemanagement befindet sich mitten in der europaweiten Ausschreibung für den Neubau der GGS Gruiten an der Prälat-Marschall-Straße 65. Der Spatenstich für das rund 10-Millionen-Euro-Projekt in Gruiten ist im Sommer 2020 geplant. „Mit der Anmietung weiterer Module wollen wir dem Bedarf an OGS-Plätzen in Gruiten bereits vor Fertigstellung des beschlossenen Neubaus der Grundschule zum Schuljahr 2019/2010 Rechnung tragen“, stellt Bürgermeisterin Bettina Warnecke fest. Die europaweite Ausschreibung des Projektes läuft.

Aktuell findet ein Teil der Betreuung in einer Containeranlage, bestehend aus vier Modulen und mit rund 52 Quadratmeter Nutzfläche, neben dem Schulhof statt. Diese wurde seinerzeit von der Don-Bosco-Schule an der Thienhausener Straße nach Gruiten versetzt, eine damals funktionale Lösung. Die bestehenden vier Module werden in den Sommerferien am 16. Juli abgeholt und am 30. Juli durch eine erweiterte Containeranlage mit insgesamt 11 neuen Modulen ersetzt. Die benötigten Möbel werden in den darauffolgenden Wochen geliefert, so dass der Betreuung ab dem Einschulungstag nichts im Wege steht, teilte die Stadt am Mittwoch mit.