Wert im Kreis Mettmann über kritischer Marke : Inzidenz steigt über 100 – Gesundheitsamt ist alarmiert

Hilden/Haan Trotz einer deutlich höheren Inzidenz als am Wochenende bleibt der Kreis Mettmann noch unter dem NRW-Schnitt. Einen Corona-Hotspot gibt es laut einer Sprecherin nicht.

Echte Hotspots gibt es laut der Kreissprecherin in den Städten zwischen Monheim und Velbert nicht: „Wir haben in vielen Schulen und Kitas Corona-Fälle – aber in der Regel immer nur vereinzelt.“ In einer Haaner Kita seien fünf Kinder erkrankt, in Heiligenhaus sechs, in Ratingen vier. Das seien die Spitzenreiter bei den Kindergärten. Dazu kommen eine Ratinger Schule mit sechs, eine Velberter mit fünf, eine weitere Ratinger Einrichtung mit vier und eine Schule in Haan mit drei Fällen. Einen Schwerpunkt bei Kitas oder Schulen sieht Daniela Hitzemann daher nicht. „Wir haben aktuell 791 Corona-Fälle“ – nur wenige davon in Kitas und Schulen. „Der Großteil des Infektionsgeschehens ist diffus“, sagt die Kreissprecherin. Dabei spielt offenbar das familiäre Umfeld eine große Rolle.