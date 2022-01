Konzertreihe in Gruiten : Konzertmarathon für neues Ziffernblatt

Interview Haan Mit einer ungewöhnlichen Aktion wirbt die Katholische Kirchengemeinde in Gruiten um Spenden. Mit zwölf Kurzkonzerten soll die Restaurierung des Ziffernblatts am St.-Nikolaus-Kirchturm mitfinanziert werden.

Ab dem 31. Januar gibt es unter dem Motto „12 Ziffern – 12 Konzerte“ in der Kirche St. Nikolaus einen Konzertmarathon. Was genau hat es damit auf sich?

Frederik Punsmann An der Kirche in Gruiten gibt es ein Ziffernblatt, das mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Es hat Grünspan, sodass man die Uhr schlecht lesen kann, und muss restauriert werden. Daher passt das Motto „12 Ziffern – 12 Konzerte“ ganz gut zum Thema. Es handelt sich um Benefizkonzerte, deren gesamter Erlös dem Ziffernblatt zugute kommt.

Vom 31. bis zum 11. Februar gibt es in St. Nikolaus, Am Kirchberg, um 18 Uhr täglich ein anderes Konzert, Dauer etwa 15 Minuten.

Punsmann In der Vergangenheit habe ich bereits zu unterschiedlichen Spendenaktionen aufgerufen, wie beispielsweise für die Finanzierung einer neuen Orgeltruhe von 19.000 Euro. Damals habe ich mehr als zwölf Stunden aus dem Gotteslob gespielt. Die Gemeindemitglieder konnten dann dazukommen und singen. Der Spendenmarathon war erfolgreich. Die Restaurierung des Ziffernblattes der Gruitener Kirchturmuhr wird zwar auch vom Förderverein gestemmt, dennoch ist finanzielle Unterstützung nötig. Daher ist die Verwaltungsleitung an mich herangetreten.

Punsmann Vom 31. Januar bis zum 11. Februar gibt es jeden Tag um 18 Uhr ein 15-minütiges Konzert in der Kirche St. Nikolaus. Die Ensembles, die mitmachen, stammen alle aus Gruiten und befinden sich bis auf den Posaunenchor und den Kirchenchor Cäcilia unter meiner Leitung. Passend zur Kirchturmuhr ist das übergeordnete Thema „Zeit und Vergänglichkeit“. Ursprünglich war es angedacht, bei jedem Konzert einen Monat zu thematisieren. Hans-Joachim Beyer nimmt bei seinem Orgelkonzert am 1. Februar beispielsweise das Thema Karneval auf, der Kirchenchor „Cäcilia Gruiten“ will ein novemberartiges Konzert präsentieren, in dem es um Allerheiligen und die Vergänglichkeit geht. Leider ist es schwierig, das Thema durchgehend einzuhalten, insbesondere bei rein instrumentalen Konzerten. Das Kinderkonzert am 8. Februar wird auch einfach wie ein Klassenvorspiel sein und weniger streng thematisch. Bei allen Konzerten ist der Eintritt frei, Spenden für das Ziffernblatt sind jedoch erbeten.