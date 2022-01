Bürgerentscheid in Haan : B228: Heft für die Abstimmung wird jetzt gedruckt

Über einen Radschutzstreifen auf der Bahnhofstraße (unser Bild zeigt einen Abschnitt auf der Düsseldorfer Straße) in Haan können die Bürger am 13. März entscheiden.. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan „Soll die Markierung eines Fahrradschutzstreifens an der südlichen Seite der Bahnhofstraße von Willhelmstraße bis Kölner Straße aus dem Handlungskonzept zu Maßnahmen an der B 228 genommen werden?“ So lautet die Frage des Bürgerentscheides, der am Sonntag, 13. März, in Haan stattfinden wird. Die Stadtverwaltung gab jetzt Details zur Organisation bekannt.

Leider habe zwischen den Fraktionen und den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens kein Einvernehmen über die sachliche Darstellung der Inhalte im Abstimmungsheft hergestellt werden können, heißt es in einer Presseerklärung aus dem Rathaus. Das Abstimmungsheft werde daher nicht, wie ursprünglich vorgesehen, die verschiedenen Standpunkte erläutern. Es unterrichte aber über den Ablauf der Abstimmung, erkläre das Verfahren der Stimmabgabe durch Brief, liefere eine Übersicht über die Stimmempfehlungen der im Rat vertretenen Fraktionen und den Begründungstext des Bürgerbegehrens. Das Abstimmungsheft wurde der Stadt zufolge Donnerstagvormittag an die Druckerei übermittelt.

Alle Bürger, die die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines Mitgliedsstaates der EU besitzen und am Abstimmungstag 16 Jahre alt sind, erhalten zwischen dem 11. und 20. Februar ihre Abstimmungsbenachrichtigung sowie das Abstimmungsheft.

Danach können wie gewohnt die Unterlagen zur Abstimmung per Brief („Briefwahl“) beantragt werden. Auch Direktwahl ist ab dem 14. Februar im Sitzungsaal des Rathauses, Kaiserstraße 85, möglich, betont die Stadt.