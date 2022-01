Gut Gemacht in Düsseldorf : Viele Spendenaktionen für Kinder

Düsseldorf Geld für Lach- und Sachgeschichten sowie einen Kinderclub, dazu ausrangierte, aber voll funktionsfähige Laptops: Auf ganz unterschiedliche kreative Weise konnte Kindern geholfen werden.

Grüne Stadtbezirk 1 Bereits im vergangenen Jahr hatte Sebastian Heidt, Mitglied der Grünen im Stadtbezirk 1, zu einer erfolgreichen Spendenaktion für das Kinderhilfezentrum aufgerufen. Diese Tradition setzten die Grünen aus Stadtmitte nun weiter fort und sammelten rund 1000 Euro ein. Petra Berg, 2. Vorsitzende des Freundeskreises des Kinderhilfezentrums, sowie Judith Knuff, Leiterin der Einrichtung, hatten auch direkt eine sehr gute Idee, was mit dem Geld geschehen soll: Angeschafft wird die vollständige Bibliothek der Lach- und Sachgeschichten der Maus. Diese Filme und Dokumente sind nicht nur unterhaltsam, sondern dienen auch zur Vorbereitung auf gemeinsame Ausflüge, Garten- und Handarbeiten. Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke und Bernadette Niehaus, Sprecherin der Grünen im Stadtbezirk 1, freuten sich, das Geld dafür übergeben zu dürfen. „Wir unterstützen das Kinderhilfezentrum gerne auch bei zukünftigen Projekten“, sagte Klinke bei der anschließenden Gartenbesichtigung. „Ich bin sicher, dass uns dazu die Ideen so schnell nicht ausgehen werden.“



Wempe an der Kö Bereits zum dritten Mal hat die Wempe-Niederlassung an der Königsallee eine gemeinnützige Einrichtung ausgezeichnet: Der Preis „Ein Radschlag für Düsseldorf – Unsere Anerkennung für das Düsseldorfer Ehrenamt“ ging diesmal an ein gemeinnütziges Projekt zur Zukunftsförderung junger Generationen. Ziel ist es, soziales Engagement in der Region zu unterstützen, Ideen und Kreativität zu fördern sowie die Aufmerksamkeit auf kleinere Institutionen zu lenken. In diesem Jahr geht die Spende in Höhe von 5000 Euro an den Kinderclub Kibi. Die Einrichtung in Unterbilk ist ein bedeutender Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Kibi ermöglicht Spiel- und Kreativangebote wie auch einen täglichen Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung. Für Niklas Drösser (46), Geschäftsführer der Wempe-Niederlassung, verdient diese Einrichtung besondere Aufmerksamkeit: „Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist für unser Familienunternehmen seit jeher zentraler Bestandteil des Ehrenamts. Als Familienvater liegt mir das Thema auch persönlich sehr am Herzen.“



Lions Club Rheinturm Ein Düsseldorfer Unternehmen hat dem Lions Club Düsseldorf Rheinturm 60 ausgediente Laptops überlassen, die von den Mitgliedern wieder aufbereitet wurden, um sie der Diakonie, insbesondere für das Projekt „Alle-Mann“, zu spenden. Bereits im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise rund 20 Laptops der Diakonie überlassen werden. Diese gibt die Geräte an Kinder und Jugendliche weiter, die sie aufgrund ihrer familiären oder finanziellen Situation sowie auch wegen des damals bestehenden Schullockdowns dringend benötigen. Der Lions Club Rheinturm würde sich darüber freuen, wenn auch andere Düsseldorfer Unternehmen ausgemusterte oder nicht mehr benötigte Laptops, Notebooks oder Tablets zur Verfügung stellen würden. Clubmitglieder bereiten die Computer dann wieder auf, löschen die Festplatte, setzen, soweit erforderlich, Ersatzteile ein, und bespielen diese mit den notwendigen Softwareprogrammen, so dass sie wieder voll funktionsfähig sind.