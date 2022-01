Streitgespräch zum Kalkabbau : Osterholz: Rehm (GAL) will „Gesetze für Waldschutz verbessern“

Osterholz: Rehm (GAL) will „Gesetze für Waldschutz verbessern“

Haan/Wuppertal Im „Stadtgespräch“ zum Osterholz zeigte Haans GAL-Fraktionschef ebenso wie ein Vertreter von „Fridays For Future“ bei aller Kritik an Baumfällungen auch Verständnis für lokalen Kalkabbau.

Bis zum Schluss unversöhnlich: So präsentierte sich Marjolein Schlüter am Donnerstagabend im „WDR5-Stadtgespräch“. Der Protest werde weitergehen.

Wie es bei ihm lief, erzählte der live in die Sendung geschaltete Hörer Ulrich Schmidt: Er habe sich anfangs der Bürgerinitiative angeschlossen und später die Leute besucht, die den Wald besetzt hätten. Das seien „nette Menschen“, die dazu noch „sozial kompatibel“ seien.

Bei der Räumung habe er dann auf „seiner Struktur gesessen“ – gemeint ist damit eines der Baumhäuser. Und jetzt gerade stehe er bei der Mahnwache am Wuppertaler Landgericht, um die unter anderem wegen Hausfriedensbruch in Gewahrsam genommenen Aktivisten zu unterstützen. Mit Flaschen habe während der Räumung jedenfalls niemand geworfen – das seien von der Polizei verbreitete „Fake News“.

An dieser Stelle klinkte sich Andreas Rehm in die Debatte ein, der als Fraktionsvorsitzender für die GAL im Haaner Stadtrat sitzt. Man müsse einerseits den Waldschutz durch Gesetzesänderungen nach vorne bringen. Andererseits könnten die Kosten nicht allein den Unternehmen überlassen werden. „Wir müssen als Gesellschaft dafür einstehen“, forderte Rehm.

Dem pflichtete ein ebenfalls live zugeschaltetes Mitglied von Fridays for Future Haan bei: Wälder würden nicht genug wertgeschätzt. Die Gelder für deren Erhalt könne man aus Klimaresilienz-Fördertöpfen nehmen. Im übrigen sei es durchaus sinnvoll, Kalk lokal zu produzieren. Andernfalls würden an anderen Orten Bäume gefällt werden, was die Sache lediglich verlagern, aber nicht besser machen würde