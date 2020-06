Corona-Krise : Haaner Kirmes steht vor dem Aus

Haan Großveranstaltungen bleiben wegen der Corona-Pandemie möglicherweise bis Ende Oktober verboten. Wird die Verordnung tatsächlich verlängert, wäre es das „Aus“ für die Haaner Kirmes. Aber auch für das Hildener Itterfest Ende Oktober.

Bei der Stadt Haan haben sie am Mittwoch immer mal wieder den Blick auf Berlin gerichtet. Denn dort ging es um nichts weniger als um die Zukunft der Haaner Kirmes in diesem Jahr. Beim Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte auch das Thema Großveranstaltungen eine Rolle spielen. Die müssten – wie am Morgen vor der Zusammenkunft bekannt wurde – einem Vorschlag Bayerns zufolge wegen der Corona-Pandemie am liebsten bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Eine solche Verlängerung aber wäre das Aus für die größte Straßenkirmes im Bergischen in diesem Jahr. Kein Wunder also über das große Interesse auch im Rathaus an dem Gipfeltreffen in der Bundeshauptstadt.