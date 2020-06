Mobilfunk : Telekom startet 5G-Initiative auch im Kreisgebiet

Mit einer Lichtshow am Düsseldorfer Rheinturm wirbt die Telekom für den 5G-Mobilfunk-Standard in der Region. Foto: dpa/David Young

HIlden/Haan Die Telekom hat ihre 5G-Initiative gestartet. Der Kreis Mettmann ist mit dabei. In Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld (Rheinland), Mettmann, Monheim am Rhein und Ratingen wurden 65 Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet.

Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren, denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgt das Handy je nach Bedarf. Seit Mittwoch können über 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen. Das Unternehmen versorgt jetzt deutschlandweit über 1000 Städte und Gemeinden ganz oder teilweise mit dem neuen Mobilfunk-Standard. Die Techniker haben mehr als 12.000 Antennen für 5G fit gemacht.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von 5G an seinem Wohnort erfahren will, kann sich auf www.telekom.de/netzausbau informieren. Kunden können sich außerdem kostenlos unter 0800 330 1000 beraten lassen. Auch die Mitarbeiter im Telekom Shop in der Nähe oder der Fachhändler helfen gerne weiter.