Übernachtungszahlen : Für Beherbungsgewerbe war der April ein Komplett-Verlust

Hilden/Haan Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten die Beherbergungsbetriebe im April 2020 nur einen Bruchteil der Gäste- und Übernachtungszahlen verbuchen als ein Jahr zuvor. Dazu lieferte IT NRW als Statistisches Landesamt am Dienstag örtliche Zahlen.

In Hilden gab es im April 2020 nur 18 Übernachtungsgäste; 2019 waren es 748. Der Einbruch beläuft sich auf 97,6 Prozent. Noch höher – 98,8 Prozent – lag der Gästeverlust in Haan: es gab vier Übernachtungen, ein Jahr zuvor noch 295. Die Übernachtungszahlen 2018 lagen in Haan noch 39,8 Prozent über dem Wert von 2019 und in Hilden 26,1 Prozent höher. Die Entwicklung war kreisweit überall ähnlich. Im April 2020 gab es 3564 Gästeankünfte, ein Jahr zuvor waren es noch 44.462