Corona-Krise : Itterfest steht vor Absage

Das Itterfest (hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr) steht vor der Absage. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Herbstkirmes hätte in diesem Jahr zum 39. Mal stattfinden sollen. Die Veranstalter sehen aber schwarz und warten nun erst einmal ab, was genau im Text von Bund und Länder steht. Offiziell ist das Itterfest daher noch nicht abgesagt. Das dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.

Im April war Bastian Mey noch zuversichtlich: „Wir planen weiter und schreiben deshalb gerade die Aussteller an. Die Verträge sind aber noch nicht raus. Ich glaube, dass es im Oktober erste Lockerungen beim Kontaktverbot gibt“, erklärte uns der Chef der Werbegemeinschaft, die in diesem Jahr eigentlich die 39. Auflage des Itterfests feiern wollte. Doch die durchgesickerten Informationen aus dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochnachmittag scheinen der traditionellen Herbstkirmes im Herzen Hildens einen Strich durch die Rechnung zu machen. Denn die besagen, dass Großveranstaltungen, „bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist“, bis zum 31. Oktober nicht stattfinden dürfen.

„Mit dem Itterfest fallen wir ganz klar in diese Kategorie“, erklärt Bastian Mey am Mittwochnachmittag. Und alles, was er bisher gehört habe, geht in eine Richtung: Dass es 2020 kein Itterfest in Hilden geben wird. „Aber wir müssen noch auf den genauen Wortlaut des Beschluss-Textes warten“, erklärt der Werbegemeinschafts-Vorsitzende. Offiziell ist die Herbstkirmes daher noch nicht abgesagt.