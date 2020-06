Haan : Kleiderkammer braucht Schuhe und Sandalen

Haan Halbschuhe und Sandalen in allen Größen für Herren und Kinder sowie Damen-Sandalen in allen Größen benötigt die Kleiderkammer Haan derzeit besonders. Die Schuhe sollten nicht zu stark abgelaufen sein.

Halbschuhe und Sandalen in allen Größen für Herren und Kinder sowie Damen-Sandalen in allen Größen benötigt die Kleiderkammer Haan derzeit besonders. Die Schuhe sollten nicht zu stark abgelaufen und zumindest grob gereinigt sein. Die Spenden werden montags von 9.30 bis 11.30 und von 19 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 9.30 bis 11.30 und von 15.30 bis 17.30 Uhr bei der Kleiderkammer, Friedrich-Ebert-Straße 111-117 angenommen. Weil viele Bürger die Coronazeit offenbar zum Aufräumen nutzten, stieg das Spendenaufkommen so stark an, dass das Team zum Teil Sonderschichten fahren musste.