Kommunalwahl : Bürgermeisterkandidaten stehen bei IHK im Kreuzverhör

Hilden/Haan Die Kommunalwahl rückt in Riesenschritten näher, der Wahlkampf hat bereits begonnen. Doch durch die Corona-Krise haben die Bürgermeister-Kandidaten nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich und ihre Ideen vorzustellen. Eine Gelegenheit bietet die IHK Düsseldorf, die auch für den Kreis Mettmann zuständig ist.

Am Freitag, 19. Juni, werden in der Wahlarena die Hildener Kandidaten in die Zange genommen, am Freitag, 26. Juni, folgen die Haaner Kandidaten. Wegen Corona sind vor Ort keine Zuschauer zugelassen. Digital kann aber jeder zuschauen – und sogar Fragen stellen. Diese sollten aber in irgendeiner Form einen wirtschaftlichen Bezug haben, erklärt die Projektverantwortliche bei der IHK, Tina Schmidt.