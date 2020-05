Verpuffung : Kurzschluss: 50.000 Einwohner ohne Strom

Bis zu zwei Stunden waren die 50.000 Betroffenen in Haan und Mettmann am Morgen ohne Strom. Foto: dpa/Bernd Settnik

Haan/Mettmann Ein Kurzschluss in einer Umspann-Anlage hat am frühen Morgen zu einer Verpuffung mit Rauchentwicklung geführt. 50.000 Einwohner in Haan und Mettmann waren vorübergehend ohne Strom.

