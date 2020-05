IHK-Kommunalausschuss Hilden/Haan : Unternehmer wünschen flexiblere Kita-Zeiten

Hilden/Haan Im Juni will der IHK-Kommunalausschuss Hilden/Haan mit den Bürgermeisterkandidaten der Städte bei Wahlarenen diskutieren. Bei einer virtuellen Sitzung formulierten die Unternehmer der Kreis jetzt ihre wirtschaftspolitischen Positionen.

Der IHK-Ausschuss Haan-Hilden hat in einer virtuellen Sitzung am 28. April wirtschaftspolitische Positionen zur Kommunalwahl formuliert, die in (virtuellen) Wahlarenen am 19. Juni in Hilden und am 23. Juni in Haan mit den Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten diskutiert werden sollen. Das Thema Gewerbeflächen ist dabei ein Klassiker, sagt Birgit Niegel, Vorsitzende des IHK-Ausschusses Haan-Hilden und Geschäftsführerin von Altmann Autoland in Haan. Allerdings gelte es, auch hierbei eine zukunftsorientierte Perspektive einzunehmen. „Dass Flächen nicht unendlich verfügbar sind, ist klar, im Technologiepark Haan können wir uns generell auch flächensparende Konzepte, etwa gestapelte Nutzungen, vorstellen. Die Kommunalpolitik muss das jedoch planerisch möglich machen.“