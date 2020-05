Die Zahlen von Samstag : 178 Menschen sind infiziert, 625 genesen

(RP) Eingangs der Lagemeldung von Samstag weist der Kreis Mettmann darauf hin, dass aufgrund des Feiertages am Freitag eine ganze Reihe von Testergebnissen noch aussteht und Neuinfektionen sich deshalb erst in den Meldungen der kommenden Tage niederschlagen werden.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 178 Infizierte, davon in Erkrath 12, in Haan 9, in Heiligenhaus 5, in Hilden 17, in Langenfeld 14, in Mettmann 16, in Monheim 12, in Ratingen 30, in Velbert 42 und in Wülfrath 21. 625 Personen gelten inzwischen als genesen.