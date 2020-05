Sportvereine in Düsseldorf : Padel-Tennis-Anlage macht Fortschritte

Lohausen Weil Fördergelder zurzeit nur mit Verzögerung ausgezahlt werden,finanzieren Bürger die Anlage für die neue Trendsportart bei der TG Nord vor. Mit dem neuen Angebot will der Tennisverein noch attraktiver werden.

Die Trendsportart Padel-Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash und begeistert bereits Millionen Spieler in Lateinamerika und Spanien. In Spanien ist Padel-Tennis inzwischen die beliebteste Sportart nach Fußball, und langsam schwappt der Trend auch nach Deutschland über. Padel-Tennis wird ausschließlich im Doppel in einem Käfig aus Glas- und Drahtgitterelementen gespielt. Die Wände grenzen das Spielfeld ab und werden in das Spiel mit einbezogen. Die Anlage in Lohausen ist die erste ihrer Art in Düsseldorf. Mit dem neuen Angebot, will sich die TG Nord, die rund 530 Mitglieder zählt und über 15 Tennisplätze verfügt, noch breiter aufstellen und eine neue Zielgruppe ansprechen. Weitere Infos stehen online unter www.tgnord.de.