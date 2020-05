Handball : Der Generationenwechsel ist bei Mettmann-Sport vollzogen

Mettmann Auch für die Handballer von Mettmann-Sport war der Saisonabbruch aufgrund der Coronavirus-Pandemie die logische Konsequenz. Die Oberliga-Spieler sind seit Mitte März in Eigenregie für ihre Fitness zuständig. Ein erster Neuzugang ist mit Sven Meißel gefunden, vielleicht kommen noch Spieler aus Haan.

In allen Bereichen schränkt die Coronavirus-Pandemie das Leben der Menschen ein. Auch für die Verantwortlichen der Handballer von Mettmann-Sport war der Saisonabbruch die logische Konsequenz. „Natürlich sind wir alle traurig darüber, können diesen Schritt aber nachvollziehen und tragen die Entscheidung des Verbandes natürlich mit“, sind sich ME-Sport-Trainer Jürgen Tiedermann sowie sein Co-Trainer André Loschinski einig.

Für die Spieler des Oberligisten heißt das, dass sie seit Mitte März in Eigenregie trainieren. „Selbstverständlich haben wir ihnen Vorgaben gemacht, halten diese aber sehr locker und liberal“, verrät Tiedermann und appelliert an die Selbstdisziplin seiner Mannschaft: „Die Jungs sind alt genug und wissen, was sie tun müssen, um sich fit zu halten und auf den gemeinsamen Trainingsstart vorzubereiten.“ Wann dieser sein wird, ist allerdings noch unbekannt.