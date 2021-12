Kinderparlament Haan traf sich zur zweiten Sitzung : Kinder wünschen sich sichere Schulwege

Haan Das Haaner Kinderparlament ist vielfältig aktiv. Das zeigte die zweite Sitzung, zu dem das erst im Frühjahr gewählte Gremium zusammentrat.

Die Sitzung des Kinderparlaments in der Aula des Gymnasiums Haan zeigte vor allem eins: viele Kinder haben Angst auf dem Schulweg und wünschen sich mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Anlass zur Diskussion gab ein Antrag von Isabelle für eine neue Ampelanlage im Bereich Hochdahler Straße/Bachstraße. Diese ist bereits in Planung. Bürgermeisterin Bettina Warnecke versicherte: „Die Anlage soll im nächsten Frühjahr installiert werden.“ Darauf kamen zahlreiche Wortmeldungen von Kindern, die sich über Autofahrer beschwerten, die über rote Ampeln fahren.

Der Film „Gemeinsam gegen Müll“ des Arbeitskreises „Vielfalt leben“ des Kinderparlaments Haan ist auf YouTube unter https://youtu.be/0kVaAAuWMTg zu sehen. Außerdem wird er in der KW 49 bei NRWision einen Sendeplatz bekommen.

Die Sicherheit im Straßenverkehr war auch Thema eines Antrags von Kira, die sich an der Grundschule Bollenberg einen Polizisten oder Lotsen wünscht, der den Kindern über die Straße hilft. Hier erzählten Kinder, wie sie das Überqueren von Zebrastreifen erleben. „Die Autofahrer werden vor dem Zebrastreifen langsamer und wenn wir dann drüber gehen, fahren sie voll los, so als ob sie uns nicht gesehen hätten“, erzählt ein Parlamentsmitglied. „Es ist fast so, als ob sie uns mit Absicht überfahren wollten.“