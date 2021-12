Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt wieder unter die 300-Marke

Kreis Mettmann Ein 88-jähriger Velberter ist das neunte Todesopfer, das innerhalb der letzten sieben Tage in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen ist. Für Donnerstag meldete der Kreis 223 Neuinfektionen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 2638 Infizierte erfasst, 83 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 344 (+2; 20 neu erkrankt), in Haan 131 (-3; 10 neu), in Heiligenhaus 142 (+15; 17 neu), in Hilden 337 (+22; 32 neu), in Langenfeld 339 (+1; 19 neu), in Mettmann 147 (+10; 18 neu), in Monheim 257 (+20; 24 neu), in Ratingen 431 (+10; 35 neu), in Velbert 432 (+2; 44 neu) und in Wülfrath 78 (+4; 4 neu).