Haan : Dezentrale Impfstelle in Haan eröffnet Dienstag

Haan In der ehemaligen Landesfinanzschule (Kaiserstraße 10 bis 14). können sich ab 7. Dezember Personen ab 12 Jahre von 10 bis 18 Uhr impfen lassen.

Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage am Neuen Markt oder im Schillerpark. ÖPNV-Nutzer steigen an der Haltestelle „Windhövel“ aus. In Haan wird zunächst an folgenden Terminen geimpft: Dienstag, 7. Dezember, Sonntag, 12. Dezember, Dienstag, 14. Dezember, Sonntag, 19. Dezember bis Dienstag, 21. Dezember und Montag, 27. Dezember bis Dienstag, 28. Dezember. Es ist kein Termin erforderlich. In allen dezentralen Impfstellen wird mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich. Auffrischungsimpfungen können grundsätzlich sechs Monate nach der Zweitimpfung sowie vier Wochen nach einer Impfung mit Johnson & Johnson durchgeführt werden. Es wird aber auch nach 5,5 Monaten geimpft. Die Entscheidung fällt der Impfarzt vor Ort. Um Wartezeiten zu verkürzen bittet der Kreis Mettmann, bereits vorab das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert Koch-Instituts ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Weitere Informationen unter www.kreis-mettmann-corona.de/.

Prof. Dr. Michael Koch impft am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 14 Uhr im Bürgersaal in Haan-Gruiten, Pastor Vömel Str. 28a. Es steht eine begrenzte Anzahl an Moderna-Impfstoff zur Verfügung. Bei Boosterimpfungen muss die letzte Impfung vor dem 5. Juli 2021 erfolgt sein. Mitzubringen sind eine FFP2-Maske Impfausweis, Personalausweis, Krankenkassenkarte und bereits ausgefüllte Anamnese-, Aufklärungs- und Einverständnisunterlagen. In der Impfstelle in der Langenfelder Stadthalle (Hauptstraße 129; Zugang erfolgt über das Seitenfoyer) wird mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr geimpft. Darüber hinaus bietet der Kreis mobile Impfangebote in den kreisangehörigen Städten an. Übersicht unter www.kreis-mettmann.de.