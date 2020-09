Bürgerinitiative und Parteien in Haan : Straßenausbaubeiträge sind Wahlthema

Bürgerinitiative und Parteien in Haan

Der Zustand der Neustraße – und vieler anderer Straßen in Haan – lässt zu wünschen übrig. Schon im Jahr 2005 wies ein Straßenzustandskataster einen Investitionsbedarf von 7,4 Millionen Euro in das Haaner Straßennetz aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Haaner Bürgerinitiative holt Statements der politischen Parteien ein. Ein kleiner Arbeitskreis soll die Stellungnahmen sichten und bewerten. Initiativen-Sprecher kritisiert die Haltung der Landesregierung.

Die Bürgerinitiative Straßenbaubeiträge (BIS) stellt den Landespolitikern der Regierungskoalition die Frage, „ob sie die Absicht haben, politischen Freitod zu begehen“. Gegen die Interessen der vielen Eigentümer von Grundstücken an sanierungsbedürftigen Straßen sei beschlossen worden, die Straßenbaubeiträge nicht abzuschaffen. Initiativen-Sprecher Helmut Weber verweist auf massive Proteste der Betroffenen und nicht zuletzt die rund 500.000 Unterschriften, die der Bund der Steuerzahler zusammengetragen hat. Weber: „Diese Landespolitiker leben so abgekapselt in ihrem Wolkenkuckucksheim, dass sie das Gespür dafür verloren haben, dass sie ihren politischen Freunden vor Ort mit ihrem Beschluss einen Bärendienst für die Kommunalwahl erwiesen haben.“