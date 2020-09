Haan : Städtische Kitas weichen vom Anmeldeverfahren ab

Haan Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weicht die Stadt Haan von den üblichen Anmeldeverfahren für ihre Kindertageseinrichtungen „Märchenwald“, „Kurze Straße“ und „Familienzentrum Robert-Koch-Straße“ ab und bietet weitere Kontaktmöglichkeiten an, um Kinder, Mitarbeiter und Eltern zu schützen.

So können sich interessierte Eltern – neben den persönlichen Anmeldemöglichkeiten in der jeweiligen städtischen Kita – auch telefonisch oder per Mail bei der jeweiligen Wunsch-Kita anmelden. Diese Anmeldungen werden dann in das Anmeldeprogramm eingetragen und vorgemerkt.