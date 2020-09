Haan : Neue Packstation steht in Gruiten

Die Kapazität des neuen Automaten an der Thunbuschstraße 1 umfasst 110 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden in Haan des kontaktlosen Paketempfangs. Foto: Deutsche Post DHL

Haan Am Netto-Markt Thunbuschstraße hat DHL eine Packstation in Betrieb genommen. Dorthin können Pakete geliefert oder verschickt werden.

Das Logistik-Unternehmen DHL knüpft sein Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine neue Packstation an der Thunbuschstraße 1 (bei Netto) in Haan-Gruiten in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 110 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden in Haan des kontaktlosen Paketempfangs. Weitere Packstationen gibt es in Haan an der Kaiserstraße 26 (frühere Post) sowie beim Discounter Lidl (Landstraße 13).