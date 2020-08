Aufregung in Dormagen : Post findet keinen neuen Partner in Delhoven

Dormagen Seitmehr als einem Jahr gibt es in Delhoven keine Postfiliale mehr. Die Post ist auf der Suche nach einem neuen Agenturpartner. Der ist nicht leicht zu finden.

Dass die Bürger in Delhoven ihre Postgeschäfte erledigen konnten, ohne dafür weit fahren zu müssen, ist schon mehr als ein Jahr her. Denn seit Ende Juli 2019 ist die Filiale an der Hauptstraße 66 geschlossen. Nach der Aufgabe des dortigen Kiosk, der die Postdienstleistungen in einem Agenturmodell anbot, konnte die DHL noch keinen neuen Partner finden.

Das Fehlen einer Postfiliale in Delhoven sei auch mehrfach von Bürgern beim Ortsteilrundgang am 6. August angesprochen worden, so Andreas Buchartz, CDU-Kandidat zum Kreistag des Rhein-Kreises Neuss. Deshalb habe er Bürgermeister Erik Lierenfeld in einem Brief offiziell dazu aufgefordert, alle seine „Möglichkeiten und Kontakte zur Deutschen Post zu nutzen, um hier zeitnah Abhilfe zu schaffen, damit den Bürgern kurzfristig wieder im Ort der gewohnte Postservice angeboten wird.“ Gerade für die älteren und weniger mobilen Bürger sei dies besonders wichtig.