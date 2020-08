„Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitern“ : Wegen der Hitze - Volksbank-Filialen schließen früher

Auch am Montag wurden Temperaturen von mehr als 30 Grad in NRW erwartet (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Alpen Die Filialen der Volksbank Niederrhein schließen in dieser Woche früher als sonst. Hintergrund ist die Hitzewelle. Der Vorstand komme damit seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern nach, teilte die Bank mit.

Aufgrund der aktuellen Hitzewelle hat der Vorstand der Volksbank Niederrhein entschieden, alle Geschäftsstellen in dieser Woche (10. bis 14. August) an ihren regulären Öffnungstagen ausschließlich vormittags bis 12 Uhr oder 14 Uhr zu öffnen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Vorstand komme damit seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern nach, erklärte die Volksbank. Die Räume seien überwiegend nicht klimatisiert. Deshalb sei diese Entscheidung zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen worden. Vereinbarte Beratungstermine fänden weiterhin statt. Natürlich könnten Kunden das Service-Center auch weiterhin montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr telefonisch erreichen, Tel. 02802 910-0 und 02841 143-0.