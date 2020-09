Wahlkampfthemen und Kandidaten : Die wichtigsten Antworten zur Kommunalwahl in Hückelhoven

Hückelhoven Bei der Kommunalwahl am 13. September bekommt es Bürgermeister Bernd Jansen (CDU) mit drei Mitbewerbern zu tun. Wir geben Ihnen einen Überblick über die Kandidaten und die relevantesten Themen.

Zum vierten Mal will sich CDU-Mann Bernd Jansen in Hückelhoven zum Bürgermeister wählen lassen. Die Chancen stehen gut, bei der Wahl 2014 sammelte Jansen satte 76,3 Prozent der Wählerstimmen ein und ließ vier Mitbewerber chancenlos zurück. Schaffen er und auch seine CDU im Stadtrat erneut die absolute Mehrheit? Wer fordert ihn heraus? Und welche Themen sind die entscheidenden im Wahlkampf? Wir geben die wichtigsten Antworten.

Wann wird gewählt?

Die Kommunalwahl 2020 findet am Sonntag, 13. September, statt. In der Regel sind die Wahllokale zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Per Briefwahl können wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme bereits vor dem Wahltermin abgeben. Spätestens bis 16 Uhr am Wahltag muss der Wahlbrief beim Wahlamt der Stadt Hückelhoven vorliegen.

Was wird gewählt?

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Wer kandidiert für das Amt des Bürgermeisters?

Wie haben die Parteien bei der vergangenen Kommunalwahl abgeschnitten?

Welche Topthemen wurden seit der letzten Wahl umgesetzt?

Im Industriepark Rurtal wurden große Unternehmen angesiedelt. Gescheitert ist der Plan, an Schacht 3 eine Open-Air-Arena zu bauen. Stattdessen wird derzeit die Umgestaltung des Platzes geplant, ein Integriertes Handlungskonzept für die Zechensiedlung (Quartier Sophia-Jacoba) ist in Arbeit. Die Ortsumgehung Ratheim (L 117n) ist fast fertig. Für Baal wollte die CDU die Anbindung des Gewerbegebiets Baal-Doveren an die B 57 als kommunale Straße bauen – darauf warten die Baaler noch. Ausgebaut wurde die Betreuung in den Kindertagesstätten, Spielplätze wurden erneuert. Eine Stadtbuslinie verbindet das Zentrum mit Hilfarth, Schaufenberg und dem Landabsatz. Im Schulsektor wird neu- und angebaut. Mehr als 90 Prozent der Haushalte sind mit schnellem Internet versorgt, Im Zentrum sind 300 neue Wohnungen entstanden. Das Schulzentrum Ratheim ist fertig ausgebaut, an der Grundschule Wallstraße entsteht gerade ein Neubau für die OGS.