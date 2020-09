Bürgermeister Martin Mertens : Steigende Polizeipräsenz in Rommerskichen

Rommerskirchen Bezirksbeamter Ralf Hoffmann ist seit Jahren Ansprechpartner der Polizei in der Gemeinde Rommerskirchen. Auf seinen Streifengänge ist er für viele Bürger ein vertrauenswürdiger und gefragter Ansprechpartner in Rommerskirchen.

Jetzt stellt Bürgermeister Martin Mertens weitere Maßnahmen in Aussicht: „Schon lange ist es dringlicher Wunsch der Gemeinde Rommerskirchen, die Polizeipräsenz vor Ort zu erhöhen. Die Gemeinde wächst, und die Bürgerschaft wünscht sich ein höheres Maß an Sicherheit.“ Schon jetzt arbeite die Gemeinde dazu im Rahmen der Ordnungspartnerschaft eng mit der Polizei zusammen. In einem persönlichen Gespräch habe Landrat Hans-Jürgen Petrauschke jetzt Mertens zugesagt, dass die Polizeipräsenz in Rommerskirchen steigen wird, wie der Bürgermeister erklärt. „Möglich wird dies, da der Kreispolizeibehörde im Vergleich zum September letzten Jahres 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr zur Verfügung stehen. Die Präsenz in der Fläche ist auch durch Schwerpunkteinheiten gewährleistet. Diese sind schon länger im Einsatz und konnten auch Erfolge in Rommerskirchen erzielen“, sagt Petrauschke. Mertens ergänzt: „Ich freue mich sehr über die Zusage des Landrats. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger.“