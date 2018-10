Haan: Seniorenwohnanlage feiert 20-jähriges Bestehen.

Haus am Park besteht seit 20 Jahren

Maria Reich ist seit April 2017 Geschäftsführerin der Senioren-Wohnanlage Haus am Park zwischen Bismarck- und Kaiserstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan 1995 verabschiedete sich das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Haan von der Idee, ein Gemeindezentrum zu bauen. Drei Jahre später war die Senioren-Wohnanlage Haus am Park fertig.

Fast auf den Tag genau 20 Jahre, nachdem der erste Mieter einzog – das war am 15. Oktober 1998 – feiert die Evangelische Kirchengemeinde Haan heute das 20-jährige Bestehens des Hauses am Park. Ein buntes Programm ist vorbereitet – mit Andacht, Begrüßungen, Grußwort, Auftritten des Gospelchores Clear Voices, des Düsselthaler Duos und eines Ballonzauberes. Ein gemeinsames Singen mit Bernhard Lemke rundet das Programm ab etwa 16 Uhr ab. 20 Jahre Geschichte des Hauses werden in Bildern dargestellt und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt