Formella hat keine Zukunft mehr

Formella hat keine Zukunft in Haan

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Haaner Beigeordnete Dagmar Formella wohl keinen Arbeitstag mehr in ihrem Büro im Rathaus verbringen wird – es sei denn, um zu packen.

Seitdem darf die Öffentlichkeit rätseln, ob und was für eine Verfehlung die mehr als ein Jahrzehnt lang sehr geschätzte Verwaltungsbeamtin wohl begangen haben mag. Hat sie – was die Staatsanwaltschaft zu belegen versucht – Vorteile bei der Vergabe von Sicherheitsaufträgen für Flüchtlingsunterkünfte in Anspruch genommen? Oder ist sie nur Opfer?