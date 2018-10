Wassertretanlage in Gruiten ist fast fertig

Haan : Jetzt fehlt nur noch das Geländer

Die Wassertretanlage auf dem Gruitener Dorfanger ist fast fertig. Die Stufen aus mächtigen Kalksteinblöcken sind gesetzt. Dienstagmorgen wurden zwei Holzbänke aufgestellt. Es fehlt noch das Edelstahlgeländer für die Wassertreter. Foto: Ralf Geraedts

Noch in diesem Herbst soll die neue Wassertretanlage am Gruitener Dorfanger in Betrieb genommen werden. Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Dienstagmorgen wurden Bänke aufgestellt, es fehlt noch das Edelstahlgeländer für die Wassertreter.