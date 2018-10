Gruitener Geschichte: 120 Jahre Wasserhochbehälter

Ludwig Forsthoff erbaute 1898 an der Ecke Hoch-/Millrather Straße einen Hochbehälter und ermöglichte so die Trinkwasserversorgung für die Häuser „auf der Station“. Foto: Gruitener Archive

Gruiten Vor 120 Jahren wurde der Wasserspeicher an der Ecke Hoch-/Millrather Straße errichtet.

Wenige Jahre nach der Entstehung der Bürgermeisterei Gruiten (1894) und einige Jahre bevor die Elektrizität in Gruiten einzog (1905), wurde es auf der hochgelegenen Millrather Straße/Ecke Hochstraße errichtet, um von dort den rund um den Bahnhof wachsenden Ortsteil „Station“ mit Trinkwasser zu versorgen. Dieser Wasserspeicher war keine Einrichtung der Kommune, sondern eine private. Das wurde jetzt bei Studien in den Gruitener Archiven offenkundig.

Ludwig Forsthoff, der Besitzer des Gutes Zur Mühlen hatte die Zeichen der Zeit erkannt: Wenn um den Bahnhof herum ein neuer Ortsteil entstehen sollte, dann konnte die Wasserversorgung nicht über Brunnen erfolgen, es musste Leitungswasser her. Er plante deshalb, Wasser von seinem Gelände an der Kleinen Düssel zum höchsten Punkt über dem Bahnhofsgelände in einen Vorratsbehälter zu pumpen, um es von dort mit dem nötigen Druck durch die Hochlage über Wasserleitungen an angeschlossene Häuser zu liefern.