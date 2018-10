Haan: Justiz-Ermittlung gegen Formella belastet Rathaus

Haan Die Affäre um die Erste Beigeordnete hat Erschütterungen ausgelöst.

Die Fraktionssitzungen der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) finden normalerweise immer öffentlich statt. Am heutigen Montag tage man jedoch hinter verschlossenen Türen, teilte Fraktionsvorsitzende Meike Lukat gestern mit. Zu heikel sei das Thema: die juristischen Maßnahmen gegen Haans Finanzdezernentin und Erste Beigeordnete Dagmar Formella.

RP-Informationen zufolge war die Staatsanwaltschaft am Freitag-Vormittag mit einem Hausdurchsuchungs-Beschluss im Rathaus angerückt und hatte die Büroräume der stellvertretenden Verwaltungschefin unter die Lupe genommen.

Rechtsstellung und Zuständigkeit variieren zwischen den Ländern erheblich. Sie sind nach den Kommunalverfassungsgesetzen Rats-, Magistrats- und der Bürgermeisterverfassung der Flächenstaaten in Deutschland) Stellvertreter des Bürgermeisters, denen ein eigener Geschäftsbereich zugewiesen ist.

Beigeordnete sind nach den Gemeinde- und Kreisordnungen dem Bürgermeister oder dem Landrat beigeordnet (also nicht unter- oder übergeordnet). Sie tragen diese Amtsbezeichnung als Wahlbeamte.

Am Nachmittag hatte Bürgermeisterin Bettina Warnecke dann den Fraktionschefs der Ratsparteien die Nachricht mitgeteilt: „Gegen Frau Formella ist ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal anhängig.“ Es gehe um mögliche Verfehlungen in Zusammenhang mit einer Vergabe-Angelegenheit. Sie habe ihrer Stellvertreterin daher bis auf weiteres untersagt, die Amtsgeschäfte weiterzuführen.

Die Bürgermeisterin betonte, dass mit dem Verbot der Führung der Dienstgeschäfte „keinerlei Aussage über eine tatsächliche Verfehlung“ verbunden sei. Mehr wollte sie am Freitagnachmittag nicht sagen.

RP-Informationen zufolge richten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Vergabe eines Sicherheitsdienstes im Zusammenhang mit einer Flüchtlingsunterkunft in Haan im Fortgang der Zuwandererkrise 2015. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal soll in diesem Zusammenhang wegen eines Verstoßes gegen das Vergaberecht ermitteln.

Am Sonntag äußerte sich die Verwaltungschefin auf Anfrage unserer Redaktion immerhin zuversichtlich, dass trotz des Ausfalls der Spitzenbeamtin Formella mit keinerlei größeren Verzögerungen in wichtigen Projekten oder Entscheidungen der Stadt zu rechnen sei: „Frau Formella hat hervorragende Amtsleiter in ihrem Zuständigkeitsbereich. Ich gehe davon aus, dass wir auf diese Weise auch vernünftig vorankommen werden“, sagte Warnecke.